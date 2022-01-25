Кобелев не согласен, что Азмун перерос уровень РПЛ

Бывший футболист Андрей Кобелев, ранее поигравший за петербургский «Зенит», отреагировал на уход иранского нападающего Сердара Азмуна. Нападающий согласовал контракт с леверкузенским «Байером» и присоединится к «фармацевтам» грядущим летом.

«Я не стал бы говорить, что Азмун перерос наш чемпионат. Его будущее в Германии? Главное, чтобы в нем был заинтересован новый тренер. Его нужно правильно встроить в систему», - передает слова Кобелева «РБ Спорт».

На днях стало известно, что иранский нападающий договорился с «Байером». Стороны подпишут долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до 2027 года. К немцам Сердар присоединится на правах свободного агента, ведь его контракт с «Зенитом» истекает в конце сезона.

Ходили слухи об интересе к Азмуну со стороны «Лиона» и «Ювентуса», однако «Байер» оказался проворнее конкурентов.