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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев не согласен, что Азмун перерос уровень РПЛ

25 Января 2022 • 08:58 Комментировать

Бывший футболист Андрей Кобелев, ранее поигравший за петербургский «Зенит», отреагировал на уход иранского нападающего Сердара Азмуна. Нападающий согласовал контракт с леверкузенским «Байером» и присоединится к «фармацевтам» грядущим летом.

«Я не стал бы говорить, что Азмун перерос наш чемпионат. Его будущее в Германии? Главное, чтобы в нем был заинтересован новый тренер. Его нужно правильно встроить в систему», - передает слова Кобелева «РБ Спорт».

На днях стало известно, что иранский нападающий договорился с «Байером». Стороны подпишут долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до 2027 года. К немцам Сердар присоединится на правах свободного агента, ведь его контракт с «Зенитом» истекает в конце сезона.

Ходили слухи об интересе к Азмуну со стороны «Лиона» и «Ювентуса», однако «Байер» оказался проворнее конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Кобелев Сердар Азмун
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