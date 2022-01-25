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Ганчаренко считает, что Месси ошибся с трансфером в «ПСЖ»

25 Января 2022 • 08:47 Комментировать

Летом прошлого года аргентинский форвард Лионель Месси впервые в карьере сменил клубную прописку. Нападающий покинул каталонскую «Барселону» на правах свободного агента и присоединился к французскому «ПСЖ». Своим мнением по этому переходу поделился экс-тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

«Его переход в «ПСЖ» был не самым правильным, ведь вся «Барса» работала на него, а там он один из. Уход снизил его статистику, сделал его не тем Месси, которым он является», - высказался белорусский тренер в эфире «Матч ТВ».

Лео подписал с парижским грандом двухлетнее соглашение. В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 12 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Виктор Ганчаренко
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