Ганчаренко считает, что Месси ошибся с трансфером в «ПСЖ»

Летом прошлого года аргентинский форвард Лионель Месси впервые в карьере сменил клубную прописку. Нападающий покинул каталонскую «Барселону» на правах свободного агента и присоединился к французскому «ПСЖ». Своим мнением по этому переходу поделился экс-тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

«Его переход в «ПСЖ» был не самым правильным, ведь вся «Барса» работала на него, а там он один из. Уход снизил его статистику, сделал его не тем Месси, которым он является», - высказался белорусский тренер в эфире «Матч ТВ».

Лео подписал с парижским грандом двухлетнее соглашение. В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 12 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.