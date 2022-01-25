​Президент «Интернасьоналя» высказался о будущем Алберто – сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере

В обозримом будущем состав «Зенита» может пополнить нападающий Юри Алберто. Появлялась информация о том, что питерский клуб уже договорился об этом трансфере. Ситуацию прокомментировал президент «Интернасьоналя» Алессандро Барселлос.

«Есть важное предложение [по Алберто], и мы его оцениваем. Наша идея заключается в том, чтобы Юри не уходил сейчас. Мы договорились с его представителями и членами семьи о том, что он останется ещё на полгода», - сказал Барселлос в интервью Radio Atlantida.

Юри Алберто выступает за «Интернасьональ» с лета 2020 года. 20-летний форвард оценивается порталом transfermarkt в 12 миллионов евро.