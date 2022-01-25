Ганчаренко рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Экс-тренер московского ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мнением о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». Белорусский специалист выразил несогласием с этим решением и назвал более достойного, по его мнению, футболиста на эту награду.

«Золотой мяч» я бы дал Левандовски. То, что делает Роберт на протяжении многих лет, это великолепно», - поведал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

В голосовании France Football Месси опередил Левандовски, занявшего второе место, на 33 балла. Эта награда стала для 34-летнего аргентинского нападающего уже седьмой в его коллекции.