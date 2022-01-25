​Уткин высказался о внедрении Fan ID в России

С лета приобрести билет на многие спортивные соревнования в России можно будет только при наличии так называемого паспорта болельщика. Закон о Fan ID был принят в конце прошлого календарного года. По поводу внедрения системы высказался известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, он не будет оформлять паспорт болельщика из солидарности с фанатами, которые объявили бойкот. При этом пока что, пока Fan ID не нужен, Уткин будет продолжать ходить на футбол. Когда же вступит в силу запрет, журналист станет смотреть футбол по телевизору.

«В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Fan ID. А что мне не нужно, я стараюсь не брать. Это единственная действенная логика», - написал Уткин в своём телеграм-канале.