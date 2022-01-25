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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо - о Fan ID: «Спартак» без своих болельщиков - совсем другая команда»

25 Января 2022 • 08:33 Комментировать

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в российском чемпионате с московским «Спартаком» и казанским «Рубином», поделился мнением о внедрении паспорта болельщика. Ранее бойкот по этому поводу объявили фанаты московского «Спартака», которые оказываются посещать матчи до отмены закона.

«Нужно прислушиваться к мнению болельщиков. Уход фанатов станет большой проблемой для команды. «Спартак» без своих болельщиков - совсем другая команда», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Помимо болельщиков «красно-белых», недовольство новым законом выразили поклонники «Зенита» и «Ростова». Fan ID официально вступит в силу с 1 июня нынешнего года. При посещении стадиона зрители будут обязаны на входе показать карточку с личными данными.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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