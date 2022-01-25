Ганчаренко оценил свою работу в «Краснодаре»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко, который в период зимнего перерыва в РПЛ был неожиданно отправлен в отставку, высказался о своей работе на посту наставника «Краснодара».

«Сложно оценивать год, он ещё не прошёл полноценно, а у меня уже было две команды. Было пятое место и там, и там. Оно не самое плохое. Сложно оценивать», - поведал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что до перехода в краснодарский клуб Ганчаренко долгое время возглавлял столичный ЦСКА.

Виктор был уволен с поста главного тренера «быков» в начале января. Вместе с ним команду покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Новым рулевым краснодарской команды был назначен немец Даниэль Фарке.