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«Зенит» планирует оставить Михаила Кержакова ещё на один сезон

24 Января 2022 • 22:32 Комментировать

«Зенит» планирует оставить в клубе вратаря Михаила Кержакова еще на один сезон, об этом уведомляет «РБ Спорт». Сообщается, что петербуржцы предложат новое трудовое соглашение опытному голкиперу в ближайшее время. Сам футболист также не прочь продлить свои отношения с Зенитом и готов поставить подпись под новым соглашением. О том, на каких условиях «Зенит» хочет продлить контракт с Кержаковым, не сообщается.

Напомним, что в текущем сезоне вратарь петербуржцев отыграл 11 матчей, в 3 из которых получилось оставить свои ворота в неприкосновенности. На текущий момент команда находится на сборах в Дубае, где продолжает свою подготовку к чемпионату.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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