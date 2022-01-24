«Зенит» планирует оставить Михаила Кержакова ещё на один сезон

«Зенит» планирует оставить в клубе вратаря Михаила Кержакова еще на один сезон, об этом уведомляет «РБ Спорт». Сообщается, что петербуржцы предложат новое трудовое соглашение опытному голкиперу в ближайшее время. Сам футболист также не прочь продлить свои отношения с Зенитом и готов поставить подпись под новым соглашением. О том, на каких условиях «Зенит» хочет продлить контракт с Кержаковым, не сообщается.

Напомним, что в текущем сезоне вратарь петербуржцев отыграл 11 матчей, в 3 из которых получилось оставить свои ворота в неприкосновенности. На текущий момент команда находится на сборах в Дубае, где продолжает свою подготовку к чемпионату.