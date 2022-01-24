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Смолов: «У Тюкавина и Захаряна большое будущее»

24 Января 2022 • 22:09 Комментировать

На проходящих подготовительных сборах в небольшом турецком городке Белеке форвард «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о потенциале молодых игроков москвичей.

«Отмечу Костю Тюкавина и Арсена Захаряна, которых я видел в сборной, и мне было очень интересно на них посмотреть. Я всем говорил, что это два суперталантливых парня, у которых большое будущее», - цитирует Федора пресс-служба клуба.

Российский футболист рассказал, что старается поддерживать ребят во всем и находиться не далеко от них. Смолов также подчеркнул тот факт, что новое поколение футболистов не так относится футболу как, к примеру, старое, и предположил, что одним из главных факторов является разнообразие соцсетей, на которых растет молодое поколение. Нападающий также сказал, что поможет Тюкавину научится лучше играть в Counter Strike, так как у Константина плохо получается играть в компьютерную игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Арсен Захарян Константин Тюкавин
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