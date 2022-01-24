​Березуцкий ответил на вопрос, будут ли в ЦСКА ещё новички зимой

В понедельник ЦСКА проиграл «Дюделанжу» (0:1) в первой контрольной игре на испанском сборе. После игры комментарий для клубной пресс-службы дал наставник московской команды Алексей Березуцкий.

«Двоякое впечатление. О результатах сейчас не думаем, готовимся к официальным матчам, есть нагрузки. В принципе, были хорошие моменты. Иногда не очень хорошо играли в обороне – я сейчас имею в виду не технические ошибки, а тактические. В целом для первой игры – неплохо. Сейчас у команды три выходных, а потом продолжим готовиться.

Ждать ли усиления команды болельщикам? Всё идёт своим чередом. Фанаты сразу же узнают, когда это произойдёт или не произойдёт», - сказал Березуцкий.