​Министр спорта России высказался о бойкотах фанатов из-за Fan ID

Активные фанаты некоторых клубов Премьер-лиги России уже объявили о бойкоте матчей, выступая против закона о Fan ID. Этот закон начнёт действовать с лета. Уже с 1 июня для покупки билета на некоторые спортивные соревнования будет нужен так называемый паспорт болельщика.

По поводу недовольства фанатов высказался министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба министерства.

По словам Матыцина, министерство готово к диалогу и будет учитывать мнение всех заинтересованных сторон. Министерство собирается провести разъяснительную работу с представителями фан-движения, объясняя им суть изменений.

Матыцин отметил, что закон был принят для обеспечения безопасности на стадионах.