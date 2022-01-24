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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Министр спорта России высказался о бойкотах фанатов из-за Fan ID

24 Января 2022 • 19:36 Комментировать (1)

Активные фанаты некоторых клубов Премьер-лиги России уже объявили о бойкоте матчей, выступая против закона о Fan ID. Этот закон начнёт действовать с лета. Уже с 1 июня для покупки билета на некоторые спортивные соревнования будет нужен так называемый паспорт болельщика.  

По поводу недовольства фанатов высказался министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба министерства.

По словам Матыцина, министерство готово к диалогу и будет учитывать мнение всех заинтересованных сторон. Министерство собирается провести разъяснительную работу с представителями фан-движения, объясняя им суть изменений.

Матыцин отметил, что закон был принят для обеспечения безопасности на стадионах.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Матыцин fan id
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
24 Января 2022 в 19:47
"денежная реформа проведена по просьбам трудящихся"
"водитель 7го троллейбусного депо сдал зарплату за январь в Фонд Мира"
п.с. совчиная пропаганда хоть иногда, но веселила. а эта так просто унылое г. ггг
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