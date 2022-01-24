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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Сочи» интересен нападающий, который играет и забивает на Кубке Африки

24 Января 2022 • 19:16 Комментировать

«Сочи» изучает варианты усиления состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает sport24, в сфере интересов сочинцев оказался нападающий Ибраима Коне. В настоящий момент он выступает на Кубке африканских наций за сборную Мали. В трёх играх группового этапа турнира Коне отметился тремя голами.

На клубном уровне Ибраима Коне выступает за «Сарпсборг» из Норвегии. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего нападающего в 1,8 миллиона евро.

Напомним, что после первой части чемпионата России «Сочи» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Соревнования в Премьер-лиге возобновятся в конце зимы.


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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Сарпсборг трансферы футбола - зима 2022 Ибраима Коне
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