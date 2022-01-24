​«Сочи» интересен нападающий, который играет и забивает на Кубке Африки

«Сочи» изучает варианты усиления состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает sport24, в сфере интересов сочинцев оказался нападающий Ибраима Коне. В настоящий момент он выступает на Кубке африканских наций за сборную Мали. В трёх играх группового этапа турнира Коне отметился тремя голами.

На клубном уровне Ибраима Коне выступает за «Сарпсборг» из Норвегии. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего нападающего в 1,8 миллиона евро.

Напомним, что после первой части чемпионата России «Сочи» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Соревнования в Премьер-лиге возобновятся в конце зимы.