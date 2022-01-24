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​Смолов объяснил спад «Локомотива»

24 Января 2022 • 18:57 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно нападающий Фёдор Смолов сменил «Локомотив» на «Динамо». В интервью, которые было опубликовано на сайте «бело-голубых», Смолов объяснил спад своей теперь уже бывшей команды по ходу первой части сезона.

Спад «Локомотива» Смолов связывает со сменой главного тренера и попыткой полностью перестроить игру команды по ходу турнирной дистанции. По мнению футболиста, подход с кардинальным изменением игровой модели и требований вряд ли может дать хорошие результаты.

Напомним, что на зимнюю паузу «Локомотив» ушёл только на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Фёдор Смолов
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Underdog !
24 Января 2022 в 18:58
Локомотив на Динамо
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