Милонов заявил, что бойкотируя Fan ID, болельщики вредят только самим себе

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Минспорта пообщаться с болельщиками, чтобы убедить их в целесообразности Fan ID. По словам чиновника, бойкотируя это нововведение, болельщики нанесут вред только самим себе.

Главное – не идти языком ультиматума. Кого сейчас наказывают фанаты «Спартака»? Наказывают свою команду. Команда выходит – нет поддержки – играют вполсилы, – цитирует Милонова Sport24.

Отметим, что решение о введении Fan ID было принято в ноябре Государственной Думой Российской Федерации. Теперь для того, чтобы посетить матч, каждый болельщик должен предъявить специальную карточку со своими данными.