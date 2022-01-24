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Милонов заявил, что бойкотируя Fan ID, болельщики вредят только самим себе

24 Января 2022 • 15:53 Комментировать

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Минспорта пообщаться с болельщиками, чтобы убедить их в целесообразности Fan ID. По словам чиновника, бойкотируя это нововведение, болельщики нанесут вред только самим себе.

Главное – не идти языком ультиматума. Кого сейчас наказывают фанаты «Спартака»? Наказывают свою команду. Команда выходит – нет поддержки – играют вполсилы, – цитирует Милонова Sport24.

Отметим, что решение о введении Fan ID было принято в ноябре Государственной Думой Российской Федерации. Теперь для того, чтобы посетить матч, каждый болельщик должен предъявить специальную карточку со своими данными.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Виталий Милонов
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