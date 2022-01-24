​ЦСКА проиграл первый матч в 2022 году

В понедельник ЦСКА провёл первый поединок в 2022 году. На сборах в испанском Кампоаморе команда Алексея Березуцкого противостояла «Дюделанжу» из Люксембурга. Московские «армейцы» проиграли скромному сопернику с результатом 0:1, пропустив единственный гол ещё на пятнадцатой минуте.

К результату ЦСКА вряд ли можно относиться серьёзно, поскольку на зимних сборах команды зачастую проводят матчи на фоне нагрузок. Кроме того, в таких играх тренеры зачастую пытаются прощупать игровые связи и попробовать что-то новое в игровом подходе.

Добавим, что ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России на текущий момент.