​«Спартак» анонсировал появление женской команды

«Спартак» посредством своего официального сайта анонсировал появление в клубе женской команды. Сообщается, что «красно-белые» уже начали работать над этой задачей. В обозримом будущем в «Спартаке» появится взрослая команда среди женщин. Кроме того, будет проведён набор девочек в академию.

«Спартак» отметил, что клуб поддерживает развитие женского футбола, над чем работают ФИФА, УЕФА и РФС.

Стоит сказать, что чемпионат России по женскому футболу проводится ещё с 1992 года. В 2021 году чемпионом страны стала женская команда «Локомотива». Второе место у ЦСКА, а тройку замкнул «Зенит».