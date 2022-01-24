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​«Спартак» анонсировал появление женской команды

24 Января 2022 • 15:40 Комментировать (1)

«Спартак» посредством своего официального сайта анонсировал появление в клубе женской команды. Сообщается, что «красно-белые» уже начали работать над этой задачей. В обозримом будущем в «Спартаке» появится взрослая команда среди женщин. Кроме того, будет проведён набор девочек в академию.

«Спартак» отметил, что клуб поддерживает развитие женского футбола, над чем работают ФИФА, УЕФА и РФС.

Стоит сказать, что чемпионат России по женскому футболу проводится ещё с 1992 года. В 2021 году чемпионом страны стала женская команда «Локомотива». Второе место у ЦСКА, а тройку замкнул «Зенит».

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Спартак Москва
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24 Января 2022 в 16:13
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