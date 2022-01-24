Сборная России полуфинал стыковых игр за право выступить на чемпионате мира проведёт ровно через два месяца. Времени ещё много, но Валерий Карпин работает уже сейчас. Главный тренер национальной команды ездит на сборы клубов и следит за кандидатами в сборную. В понедельник Карпин побывал в лагере «Спартака», готовящегося к возобновлению сезона в ОАЭ. Пресс-служба «красно-белых» показала несколько фотографий. На первой из них тренер сборной России общается с Георгием Джикией, а на второй – с Зелимханом Бакаевым.

Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером сборной России летом прошлого года.