Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин приехал в лагерь «Спартака» - клуб показал фото фото

24 Января 2022 • 15:35 Комментировать

Сборная России полуфинал стыковых игр за право выступить на чемпионате мира проведёт ровно через два месяца. Времени ещё много, но Валерий Карпин работает уже сейчас. Главный тренер национальной команды ездит на сборы клубов и следит за кандидатами в сборную. В понедельник Карпин побывал в лагере «Спартака», готовящегося к возобновлению сезона в ОАЭ. Пресс-служба «красно-белых» показала несколько фотографий. На первой из них тренер сборной России общается с Георгием Джикией, а на второй – с Зелимханом Бакаевым.

Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером сборной России летом прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
15:48 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА проиграл первый матч в 2022 году
15:40 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» анонсировал появление женской команды
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Карпин приехал в лагерь «Спартака» - клуб показал фото фото
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Сергеев рассказал, как проходил его трансфер в «Зенит»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «За каждого болельщика надо биться, а мы просто их выгоняем со стадиона, это неправильно»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Крыльев»: «Наркомания – худшее, что может быть»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Хендрикс может покинуть «Спартак» в ближайшие дни
14:06 · Россия. Премьер-лига
​Заболотного пришлось менять ещё до начала матча ЦСКА
14:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Дюделанж» - 0:1 (завершён)
13:59 · Россия. Премьер-лига
Язиджи дебютирует за ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе
13:31 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, за какую Крылья Советов» могут выкупить Игнатьева у «Рубина» 1
13:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на бунт болельщиков «Спартака» из-за Fan ID
12:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков - о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова»: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем ещё»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Ростова» поддержали болельщиков «Спартака» в вопросе Fan ID
11:26 · Россия. Премьер-лига
Ваноли отреагировал на визит Карпина в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем