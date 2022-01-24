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​Сергеев рассказал, как проходил его трансфер в «Зенит»

24 Января 2022 • 15:10 Комментировать

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил нападающий Иван Сергеев, перебравшийся в клуб из самарских «Крыльев Советов». В интервью для клубного сайта «Зенита» Сергеев рассказал о том, как проходил его трансфер.

По словам Сергеева, новость о варианте с переходом в «Зенит» застала его в поезде, когда он возвращался от друга. Вскоре футболист добрался до родителей, и они вместе обсудили вопрос на даче.

«Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне, и они меня поддержали», - вспомнил Сергеев.

Согласившись на переход, Сергеев прошёл медицинское обследование, а дальнейшие переговоры проходили без его участия. 10 января форварду позвонили и сказали, что нужно ехать на подписание контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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