Кирьяков: «За каждого болельщика надо биться, а мы просто их выгоняем со стадиона, это неправильно»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу заявления фанатов «Спартака» о бойкоте футбольных матчей.

- Сегодня фанаты «Спартака» сделали заявление, что до полной отмены закона о Fan ID они не будут посещать стадион. Что об этом думаете?

- Я знал, что так и будет. Было вопросом времени, когда взорвется эта бомба. Как раз пришло время в преддверии возобновления чемпионата, и это все начинается. Думаю, это затронет все наши клубы. Мы находимся в преддверии того, что футболисты будут играть при пустых трибунах.

- Вы понимаете фанатов, которые решились на такие меры?

- Прекрасно понимаю. Есть дисциплина, безопасность. Понято, что ужесточаются меры контроля, но стадион такое место, где это не принесет что-то хорошее. Фанаты привыкли, что они свободно ходят на стадион, болеют, как-то разряжаются. И они серьезно восприняли эту ситуацию. Их вынудили к этому. Они не согласны с этим.

- Фанаты опасаются, что большая их часть просто не сможет получить этот Fan ID. Например, по одному из пунктов нового закона о спорте, гражданина можно лишить права посещения стадион, если есть информация о намерении совершить правонарушение. То есть, могут не пустить на стадион фактически ни за что.

- Да, идет ужесточение контроля над людьми. Но стадион - это не то место, где нужно принимать такие жесткие решения. Здесь надо давать определенные свободы для тех, кто любит футбол, ходит на игры и поддерживает свои команды.

- Как думаете, этот закон будет как-то смягчен или отменен, если активные болельщики уйдут с трибун?

- Если мы увидим практически во всех клубах такие выступления, то да, жизнь заставит что-то изменить в этом плане. Или сделать какие-то послабления, или убрать закон вообще. Я в этом уверен. Поэтому прежде, чем принимать такие законы, нужно все взвешивать. Это тонкое действие. Спешить нельзя.

- Тут есть недоработки?

- Нужно было провести работу с болельщиками, узнать их мнение, что они думают. И тогда закон вышел бы в более легком виде, чем сейчас. Когда на стадионах не будет зрителей тогда те, кто принимал этот закон, задумаются.

- Вас не смущает, что его принимали люди, далекие от футбола, которые на стадионе вообще не были?

- Смущает, конечно. Да, есть много разных ситуаций на стадионе, но для этого есть полиция, люди, которые ответственны за порядок, и их достаточно на стадионах. Можно было все отрегулировать. Но так жестко все делать, чуть ли не отпечатки пальцев брать, и досье составлять на каждого - это бред для свободного общества. Можно было найти другие решения.

Реклама

- Многих еще смущает тот факт, что если человеку отказали в получении Fan ID, то это бессрочно.

- Это никуда не годится. Есть права человека. Можно на какой-то срок запретить посещать стадион. А это что? Тюрьма что ли? Я считаю, что это бездумное решение, и надо все это пересматривать. Иначе мы потеряем тех немногочисленных фанатов, которых имеем. За каждого болельщика надо биться, держаться. А здесь мы просто их сами выгоняем со стадиона. Абсолютно неправильно.

- Как думаете, бойкот может отразиться на прибыли клубов, на зарплатах игроков, спонсорских контрактах?

- Конечно. Здесь все завязано. Пусть это не такие большие деньги, но болельщики все равно приносят их в кассу. Да и антураж еще очень важен. Трансляции будут показывать пустые трибуны? Понятно, что есть ковидная ситуация, но когда принимаются такие решения, то болельщик просто отворачивается и уходит. Это неправильно.

Елена Григорьевская