Вратарь «Крыльев»: «Наркомания – худшее, что может быть»

Голкипер «Крылья Советов» Иван Ломаев рассказал о том, как живут его бывшие товарищи в Кемерово, у которых не сложилась футбольная карьера. Игрок заявил, что большинство из его друзей испытывают проблемы с алкоголем и наркотиками.

«Кто-то спился. Частая ситуация, думаю. Наркомания – тоже проблема. Это худшее, по-моему, что может быть у человека», – заявил Ломаев в интервью с корреспондентом российского издания Sport 24.

Отметим, что Ломаев перебрался в самарские «Крылья Советов» летом 2020 года из «Чертаново». На счету голкипера уже более 30 матчей за самарский клуб в чемпионате России.