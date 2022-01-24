​Агент озвучил решение Жиго по его будущему в «Спартаке»

Самуэль Жиго за последние недели нередко оказывался фигурантом трансферных слухов. Оно и понятно – действующий контракт француза с московским клубом истекает в конце сезона. Тем не менее, Жиго никуда не хочет уходить в январе и завершит сезон 2021/2022 в стане «красно-белых». Об этом «РБ Спорт» рассказал агент 28-летнего игрока Мохаммед Беншенафи.

При этом представитель Жиго отметил, что футболист не станет пролонгировать трудовое соглашение со «Спартаком». Самуэль хочет играть во Франции, чтобы находиться рядом с членами своей семьи.

Напомним, что Самуэль Жиго защищает цвета «Спартака» с лета 2018 года.