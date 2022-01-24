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​Агент озвучил решение Жиго по его будущему в «Спартаке»

24 Января 2022 • 14:32 Комментировать

Самуэль Жиго за последние недели нередко оказывался фигурантом трансферных слухов. Оно и понятно – действующий контракт француза с московским клубом истекает в конце сезона. Тем не менее, Жиго никуда не хочет уходить в январе и завершит сезон 2021/2022 в стане «красно-белых». Об этом «РБ Спорт» рассказал агент 28-летнего игрока Мохаммед Беншенафи.

При этом представитель Жиго отметил, что футболист не станет пролонгировать трудовое соглашение со «Спартаком». Самуэль хочет играть во Франции, чтобы находиться рядом с членами своей семьи.

Напомним, что Самуэль Жиго защищает цвета «Спартака» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
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