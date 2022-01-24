​Хендрикс может покинуть «Спартак» в ближайшие дни

В «Спартаке» сейчас на одного легионера больше, чем позволяет нынешний лимит в РПЛ. Как и ожидалось, «жертвой» может стать полузащитник Йоррит Хендрикс. Ранее уже сообщалось об интересе к нему со стороны «Фейеноорда». По данным Voetbal International, роттердамский клуб рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни. Речь идёт об аренде на полтора сезона с возможностью выкупа.

Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» год назад. За московский клуб полузащитник провёл 22 матча. Результативными действиями он не отмечался.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Йоррита Хендрикса в 1,8 миллиона евро.