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​Хендрикс может покинуть «Спартак» в ближайшие дни

24 Января 2022 • 14:22 Комментировать

В «Спартаке» сейчас на одного легионера больше, чем позволяет нынешний лимит в РПЛ. Как и ожидалось, «жертвой» может стать полузащитник Йоррит Хендрикс. Ранее уже сообщалось об интересе к нему со стороны «Фейеноорда». По данным Voetbal International, роттердамский клуб рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни. Речь идёт об аренде на полтора сезона с возможностью выкупа.

Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» год назад. За московский клуб полузащитник провёл 22 матча. Результативными действиями он не отмечался.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Йоррита Хендрикса в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс трансферы футбола - зима 2022
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