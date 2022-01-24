Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Заболотного пришлось менять ещё до начала матча ЦСКА

24 Января 2022 • 14:06 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Дюделанж
окончен

В понедельник ЦСКА проводит первую игру в 2022 году. На сборах в Испании команда Алексея Березуцкого противостоит «Дюделанжу» из Люксембурга. В стартовом составе московских «армейцев» должен был выйти Антон Заболотный, но нападающий почувствовал небольшой дискомфорт в процессе разминки. Как следствие, тренерскому штабу ЦСКА пришлось делать перестановку ещё до стартового свистка: вместо Антона Заболотного в основе вышел Фёдор Чалов.

Следить за игрой ЦСКА – «Дюделанж» во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
15:48 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА проиграл первый матч в 2022 году
15:40 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» анонсировал появление женской команды
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Карпин приехал в лагерь «Спартака» - клуб показал фото фото
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Сергеев рассказал, как проходил его трансфер в «Зенит»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «За каждого болельщика надо биться, а мы просто их выгоняем со стадиона, это неправильно»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Крыльев»: «Наркомания – худшее, что может быть»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Хендрикс может покинуть «Спартак» в ближайшие дни
14:06 · Россия. Премьер-лига
​Заболотного пришлось менять ещё до начала матча ЦСКА
14:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Дюделанж»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:59 · Россия. Премьер-лига
Язиджи дебютирует за ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе
13:31 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, за какую Крылья Советов» могут выкупить Игнатьева у «Рубина» 1
13:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на бунт болельщиков «Спартака» из-за Fan ID
12:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков - о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова»: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем ещё»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Ростова» поддержали болельщиков «Спартака» в вопросе Fan ID
11:26 · Россия. Премьер-лига
Ваноли отреагировал на визит Карпина в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем