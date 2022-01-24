​Заболотного пришлось менять ещё до начала матча ЦСКА

В понедельник ЦСКА проводит первую игру в 2022 году. На сборах в Испании команда Алексея Березуцкого противостоит «Дюделанжу» из Люксембурга. В стартовом составе московских «армейцев» должен был выйти Антон Заболотный, но нападающий почувствовал небольшой дискомфорт в процессе разминки. Как следствие, тренерскому штабу ЦСКА пришлось делать перестановку ещё до стартового свистка: вместо Антона Заболотного в основе вышел Фёдор Чалов.

Следить за игрой ЦСКА – «Дюделанж» во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.