Язиджи дебютирует за ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе

Московский ЦСКА проведет товарищеский матч против люксембургского «Дюделанжа» на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе. В стартовом составе «армейцев» появится дебютант команды Юсуф Язиджи, перебравшийся в зимнее трансферное окно из французского «Лилля».

Стоит отметить, что в составе «армейцев» произошла вынужденная замена до начала игры: нападающий Антон Заболотный на разминке почувствовал небольшой дискомфорт. Вместо него выйдет Фёдор Чалов.

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