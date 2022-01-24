Смородская отреагировала на бунт болельщиков «Спартака» из-за Fan ID

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отреагировала на бунт болельщиков «Спартака». Фанаты «красно-белых» намерены бойкотировать матчи из-за введения Fan ID. К демаршу московских фанатов уже присоединились поклонники «Ростова».

«Ничего плохого Fan ID не несет. Если же фанаты собираются на стадионах поджигать кресла, то да. Тогда лучше не ходить не стадион. А если собираются просто болеть - то ничего плохого нет», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

Напомним, что паспорт болельщика будет введен с 1 июня текущего года. Оформить документ фанаты смогут на портале «Госуслуги».