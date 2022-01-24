Фанаты «Ростова» поддержали болельщиков «Спартака» в вопросе Fan ID

Болельщики клубов российской Премьер-лиги один за одним выражают недовольство внедрением Fan ID.

На этот раз о демарше объявили поклонники «Ростова». Болельщики «жёлто-синих» не станут посещать матчи своей любимой команды, если при входе на стадион будут требовать паспорт болельщика. Об этом фанаты заявил посредством социальной сети «Вконтакте».

Ранее о бойкоте объявили болельщики «Спартака» и ЦСКА.

Закон о введении паспорта болельщика был подписан в декабре прошлого года. Он вступит в действие с 1 июня текущего года.