Ваноли отреагировал на визит Карпина в «Спартак»

Сегодняшнее тренировочное занятие московского «Спартака» посетил наставник сборной России Валерий Карпин. В настоящий момент «красно-белые» готовятся к возобновлению сезона в Объединённых Арабских Эмиратах.

Новый главный тренер команды Паоло Ваноли, возглавивший москвичей перед зимним перерывом, высказался о визите Карпина.

«Карпин – не только тренер сборной, он является частью «Спартака». Он выигрывал с этой командой награды, теперь это все в истории клуба. Я считаю, что история – это самое важное, что есть в нашей жизни. Мне был приятен его визит, спасибо», - передает слова итальянца прессс-служба клуба.

Текущий сбор «народной команды» завершится 29 января.