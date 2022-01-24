В Госдуме отреагировали на бойкот фанатов «Спартака» из-за Fan ID

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о позиции фанатских объединений московского «Спартака» в отношении введения Fan ID. Болельщики «красно-белых» пригрозили бойкотировать матчи до отмены этого закона.

«Они ничего не добьются. Правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами», - передает слова Свищева «Спорт-экспресс».

Сегодня утром в телеграм-канале объединения «Фратрия» было опубликовано заявление, в котором говорится, что фанаты будут игнорировать матчи команды в чемпионате, Кубке и еврокубках до тех пор, пока будет действовать новый закон. Закон о Fan ID вступит в действие с 1 июня 2022 года.