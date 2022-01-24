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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи до отмены Fan ID

24 Января 2022 • 10:21 Комментировать

Болельщики московского «Спартака» категорически против введения Fan ID в российском футболе. Фанатские объединения «народной команды» объявили о бойкоте поединков до полной отмены закона о внедрении паспорта болельщика. Об этом сообщается в послании «Фратрии» в телеграм-канале.

Болельщики заявили, что не станут посещать игры чемпионата России, Кубка страны и домашние еврокубковые поединки, где будут применять систему идентификации фанатов.

Ранее бойкотом пригрозили и болельщики московского ЦСКА.

Закон о введении паспорта болельщика был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2021 года. Он вступит в силу с 1 июня текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фратрия
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