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Лахиялов: «Зенит» может принципиально полгода держать Азмуна во второй команде» эксклюзив

24 Января 2022 • 10:05 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг иранского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

- К сожалению, расставание Азмуна с «Зенитом» происходит со скандалом, несмотря на то, что игрок очень много сделал для клуба. Возможно, «Зенит» ещё надеялся переподписать иранца или по крайней мере выгодно продать его в это трансферное окно, а в итоге получилось такое неожиданное развитие событий. Всё-таки в «Зенит» обращались, насколько нам известно, несколько клубов хоть с каким-то финансовым предложением о продаже Сердара в январе, но «Зенит» отказывал. Значит, питерский куб на что-то рассчитывал, а в итоге что получил? Ни денег, ни игрока. Конечно, если Азмун оставшуюся часть сезона проведет в «Зените-2» и потом уже покинет клуб, это будет не совсем красиво. При этом, чтобы вынести решение, кто здесь прав, а кто виновен, нужно быть осведомлённым во всех подробностях переговоров между клубом и футболистом. Единственный выход из сложившейся ситуации, как я вижу, это договориться с «Байером» хоть о какой-то выплате за игрока и отпустить его уже в январе. Но, как мы знаем, «Зенит» не особо считает деньги, поэтому клуб может занять принципиальную позицию и полгода держать иранца во второй команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов Сердар Азмун РПЛ
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Комментарии (1)
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jUMPER
24 Января 2022 в 10:31
даааа...ситуёвина...))) кто здесь прав..кто виноват...))) когда нибудь узнаем...)))
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