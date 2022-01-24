Гендиректор «Зенита» высказался о драке футболистов во время спарринга

В минувший уик-энд петербургский «Зенит» провел контрольную встречу с болгарским клубом «Ботев». Спарринг был завершен досрочно из-за потасовки, случившейся во втором тайме.

Александр Медведев, гендиректор «сине-бело-голубых», поделился мнением по поводу драки с участием своих футболистов. Его слова передает РБК.

«Обычная ситуация, которая часто встречается в футболе. Просто вспылили на нервах. Нет ничего страшного, конфликт урегулирован», - высказался о ситуации руководитель петербургского клуба.

На зимнюю паузу «Зенит» ушел на первом месте в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на два балла.