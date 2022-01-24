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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин приехал на сбор «Спартака»

24 Января 2022 • 09:35 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин сегодня утром прибыл на тренировочный сбор московского «Спартака», об этом сообщается в телеграм-канале «Спартак КБ Телега».

Столичный коллектив проводит подготовку ко второй части сезона-2021/2022 в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее Валерий Георгиевич побывал на сборе «Локомотива» и петербургского «Зенита».

Напомним, что в конце марта национальная команда проведет стыковой поединок против сборной Польши за право поехать на чемпионат мира-2022. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы россияне сыграют против сильнейшего в паре Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин
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