Карпин приехал на сбор «Спартака»

Наставник сборной России Валерий Карпин сегодня утром прибыл на тренировочный сбор московского «Спартака», об этом сообщается в телеграм-канале «Спартак КБ Телега».

Столичный коллектив проводит подготовку ко второй части сезона-2021/2022 в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее Валерий Георгиевич побывал на сборе «Локомотива» и петербургского «Зенита».

Напомним, что в конце марта национальная команда проведет стыковой поединок против сборной Польши за право поехать на чемпионат мира-2022. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы россияне сыграют против сильнейшего в паре Швеция – Чехия.