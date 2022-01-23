«Крылья Советов» становятся российским «Аяксом»

В разгар трансферной кампании в РПЛ сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о продажах и потенциальных покупках самарских «Крыльев Советов» — клуба, который становится главным поставщиком молодых футболистов для наших топ-клубов.

«Крылья» за два последних сезона продали игроков на сумму, приближающуюся к отметке в 10 млн евро. Для скромного клуба, который охотно перемещается по вертикали лиг российского футбола, — это достаточно весомый и ощутимый показатель. Ни один клуб со статусом «крепкого середняка», какой пока имеет самарский коллектив, и близко не стоит, потому что переходы за вообще какую-либо компенсацию — это редкость. Так устроен российский (и не только) рынок футбольных кадров.

В числе тех, кто уже покинул стан самарчан, — Соболев, Пруцев, Голенков, Лысцов. Недавно к этому чату присоединился Иван Сергеев, переехавший в Петербург. Все они перешли либо в топ-клуб, либо, как Голенков, в Европу — чем Чехия плоха для молодого футболиста? Причём тратились на футболистов значительно меньшие финансы, настолько «меньшие», что сделки проходили в рублях и даже не конвертировались. На этом и выходит прибыль: с одного Сергеева чистыми в клуб пришли почти 2 млн евро. Игра, при всех видимых и периодически обновляющихся «пробоинах», не очень-то и страдает: в этом сезоне клуб выглядит намного предпочтительнее некоторых клубов из принятых «топов».

Зимние продажи вновь вряд ли сильно повредят игре клуба. Сергеев – лучший бомбардир? Столько же голов у Сарвели. Лучший ассистент? Столько же у Зиньковского. Да, Иван аккумулировал всё вместе и в немалом объёме — и голы, и передачи — но не был стопроцентным лидером по этим показателям, коим был в прошлом сезоне. Но он точно доказал, что быть лучшим в ФНЛ — это не пустой звук. Он логично стал забивать меньше, но по-прежнему достаточно, чтобы получить вызов в сборную и перейти в стан «Зенита».

Его заменят, сомнений нет, возможно, даже внутренними резервами — в клубе достаточно молодых игроков в зону атаки. В ином случае будут покупки: теперь финансы позволяют беспроблемно приобрести добротного молодого страйкера. Такая же ситуация с Пруцевым; заменить его могут Иваннисея, Витюгов, Якуба — и это при игре в два опорника, без трансферов на вход, которые точно будут.

Над усилениями в эту зону может работать Павел Андреев — он, скорее всего, и будет. У него с клубом «особые» отношения. Экспансию агента в клубе легко оценить стерильными цифрами, но тяжело определить его фактическое присутствие. В клубе 13 из 25 игроков представляют его агентство. Практически каждый — это игрок основного состава. Агент в клубе имеет такие активы, что в местном фольклоре намного популярнее членов совета директоров и лиц из руководства. Несмотря на зримый успех, сам Андреев в апреле прошлого года признался, что из клуба его понемногу вытесняют.

Что-то подобное было и в «Чертаново». Все игроки Андреева, которые сейчас в «Крыльях» (даже тренер) — экс-чертановцы. Дрейф такого количества игроков произошел не просто так; агент может практически автономно управлять основным составом целого клуба, если с руководством возникнут какие-то разногласия. Вышеупомянутое «Чертаново», претендовавшее на РПЛ, теперь беспросветно застряло во второй подгруппе (та, в которой собрались команды, не пробравшиеся в первую подгруппу) ФНЛ-2 группы 2.

Нынешний успех «Крыльев» заставляет вспомнить тот футбольный бардак, который произошёл в подмосковной команде два года назад. Пусть в этом вина не только агента, но следствие любой более или менее серьёзной проблемы может привести к глобальному развалу состава, а значит, и усугубления положения клуба. Поэтому и кажется успех несколько эфемерным и совсем неустойчивым. Впрочем, и сам Андреев этого не отрицает: в том апрельском интервью он чётко дал понять, что игроки априори всегда предпочтут прогресс.

Ян Гудков, Алексей Никитенков, Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный — потенциальные новички «Крыльев». Молодые, объективно перспективные игроки точно закроют те проблемные зоны, о которых уже упоминалось, — это и защита, и всё та же намечающаяся плешь на месте ушедшего Пруцева. Клубу эти сделки в будущем могут принести премиальные дивиденды. Исключительно с футбольной точки зрения эти трансферы точно оправданы. Но вновь всплывает знакомая ситуация...

Все они игроки из агентства Андреева, выступающие в долгопрудненском «Олимпе». В подмосковный клуб летом пришли семь игроков из «Чертаново» — четыре из них уже собираются покинуть клуб. В футбольной перспективе это выглядит как-то неслучайно: любые совпадения кажутся слишком неестественными. Конечно, если вынести за скобки, мягко говоря, номенклатурную неясность, которая присуща очень многим клубам, — это, если не сказать, что целым лигам. Вот в такой конфигурации российский (то есть со всеми присущими проблемами) «Аякс» будет готовиться к весне.

Марсель АРЗУМАНЯН