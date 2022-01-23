Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Сердар Азмун подписал контракт с «Байером».

«Много было разговоров, но теперь уже однозначно ясно, что Азмун продолжит карьеру в «Байере». Не знаю подробностей сделки. Думаю, для «Зенита» это хороший вариант. Мне кажется, «Зенит» получил какую-то компенсацию за него. Я думаю, что он не уйдёт бесплатно. Наверное, там как-то договорились. Например, в случае травмы Сердара компенсация возвращается «Байеру».

Конечно, там решал и агент. Но мы не знаем всей ситуации. Думаю, вряд ли Азмун мог подписать официальный контракт, не уведомив никого. Он может сломаться в игре за «Зенит». Не думаю, что «Байер» согласился бы так легко, не рассмотрев такие варианты. Возможно, это вообще просто вброс информации про возможный штраф Азмуну. Так что я думаю, что какая-то сумма сделки существует», - сказал Деменко.