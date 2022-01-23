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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Руди Фёллер прекрасно понимает, на что способен Азмун» эксклюзив

23 Января 2022 • 17:01 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал подписание нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном контракта с леверкузенским «Байером».

- То, что Азмун – игрок европейского класса, это очевидно. Не зря ходили слухи о том, что им активно интересовались клубы из Италии, Франции, Англии, Германии. Отъезд Азмуна в одну из лучших лиг мира был вопросом времени. Сердар заслужил переход в «Байер» своей игрой и забитыми голами в РПЛ.

«Зениту» будет не так уж и просто заменить Азмуна. Сейчас очень сложно привлечь игрока такого уровня в чемпионат России. А Азмун ведь адаптирован к нашей стране, он хорошо проявлял себя ещё до перехода в «Зенит», выступая за «Рубин» и «Ростов». В плане борьбы за чемпионство для «Зенита» важно, что Азмун останется в питерском клубе до конца сезона.

Хочется пожелать удачи Сердару в новом клубе, чтобы он обходился без травм. Чемпионат Германии достаточно сложен, но Азмуну по силам стать в «Байере» игроком основного состава. Многое будет зависеть от того, как он адаптируется. Руководитель «Байера» Руди Фёллер был в прошлом великим нападающим, и он прекрасно понимает, на что способен Азмун.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Чемпионат Германии Чемпионат России Сердар Азмун Хасанби Биджиев
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