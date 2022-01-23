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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «В «Локомотиве» проектом руководят аферисты»

23 Января 2022 • 16:19 Комментировать

Известный тренер Валерий Газзаев раскритиковал проект «Локомотива», который возглавили специалисты из-за рубежа.

Напомним, что в прошлом году спортивный сектор в «Локомотиве» возглавил Ральф Рангник. После считанных месяцев работы он ушёл, уступив кресло своему соотечественнику Ларсу Корнетке.

Давая комментарий для «РБ Спорт», Газзаев сказал, что он отрицательно относится к проекту «Локомотива».

«Это аферисты - иначе не могу их назвать. Как можно в клуб, который входит в число лидирующих в российском футболе, который регулярно участвовал в еврокубках, прийти и всё завалить?» - вопрошает Газзаев.

По мнению Валерия Газзаева, на сегодняшний день «Локомотив» является середняком российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев
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