Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Азмуна могут сослать в «Зенит-2» после подписания контракта с «Байером»

23 Января 2022 • 16:01 Комментировать (2)

В субботу «Байер» объявил о заключении пятилетнего контракта с Сердаром Азмуном. Иранский нападающий присоединится к немецкому клубу перед стартом сезона 2022/2023. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

Между тем, «Зенит» может сурово наказать Сердара Азмуна. Как сообщает телеграм-канал «Крысева», сумма штрафа превысит 50 тысяч евро. Более того, в питерском клубе думают над гораздо более суровыми санкциями. В числе вариантов – ссылка Азмуна в «Зенит-2».

Стоит сказать, что Сердар Азмун может столкнуться с санкциями не за само подписание контракта с «Байером», ведь правила ФИФА позволяют игрокам, чей контракт истекает менее чем через полгода, подписывать предварительные соглашения с клубами из-за рубежа. Претензия «Зенита» заключается в нарушении игроком медицинского протокола – Азмун покинул отель, чтобы подписать контракт с новым клубом.

В настоящий момент «Зенит» работает на зимнем сборе в ОАЭ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
23 Января 2022 в 17:19
По ходу у бомжей из-за перса пятая точка будет гореть ещё много лет...
Underdog !
23 Января 2022 в 16:10
Уууу,,как подленько
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
17:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий оценил готовность новичка «Рубина» Лисаковича
17:06 · Россия. Премьер-лига
Каттани: Айртон интересен многим клубам, но «Спартак» не собирается его отпускать
17:01 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Руди Фёллер прекрасно понимает, на что способен Азмун» эксклюзив
16:19 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «В «Локомотиве» проектом руководят аферисты»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не год-два, а десять» 1
14:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предложил 20 млн евро за бразильского форварда слухи
14:48 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Конечно, не скучал по Василию Березуцкому»
14:10 · Россия. Премьер-лига
​Скорее всего, Ракицкий уйдёт из «Зенита» - представитель игрока 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Рубина» рассказал, вёл ли клуб переговоры с Дзюбой
12:49 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили ситуацию со ссылкой Деспотовича в дубль
12:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» готов отпустить Оздоева бесплатно при одном условии 3 слухи
12:26 · Россия. Премьер-лига
​Маурисио: «Скучаю по «Спартаку» и по России»
11:51 · Россия. Премьер-лига
​Азмун – Лунёву: «Скоро увидимся, брат»
11:46 · Россия. Премьер-лига
​Смолов поделился впечатлениями от работы под руководством Шварца
10:49 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
​В ФНЛ-2 прогремел скандал
Все новости
Рекомендуем