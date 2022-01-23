​Азмуна могут сослать в «Зенит-2» после подписания контракта с «Байером»

В субботу «Байер» объявил о заключении пятилетнего контракта с Сердаром Азмуном. Иранский нападающий присоединится к немецкому клубу перед стартом сезона 2022/2023. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

Между тем, «Зенит» может сурово наказать Сердара Азмуна. Как сообщает телеграм-канал «Крысева», сумма штрафа превысит 50 тысяч евро. Более того, в питерском клубе думают над гораздо более суровыми санкциями. В числе вариантов – ссылка Азмуна в «Зенит-2».

Стоит сказать, что Сердар Азмун может столкнуться с санкциями не за само подписание контракта с «Байером», ведь правила ФИФА позволяют игрокам, чей контракт истекает менее чем через полгода, подписывать предварительные соглашения с клубами из-за рубежа. Претензия «Зенита» заключается в нарушении игроком медицинского протокола – Азмун покинул отель, чтобы подписать контракт с новым клубом.

В настоящий момент «Зенит» работает на зимнем сборе в ОАЭ.