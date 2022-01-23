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​Каттани: «Хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не год-два, а десять»

23 Января 2022 • 15:51 Комментировать (1)

Спортивный директор клуба Лука Каттани дал комментарий по поводу планов «Спартака» в рамках выбранной стратегии. Итальянский специалист положительно оценил последние сделки «красно-белых» в виде подписания Данила Пруцева и продления контракта с Михаилом Игнатовым.

«Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок», - высказался Каттани, чьи слова приводятся на клубном сайте «Спартака».

Лука Каттани уже не впервые отметил, что «Спартак» должен приглашать в свои ряды лучших молодых российских футболистов.

Напомним, что на текущий момент «Спартак» располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Задача команды на вторую часть сезона сводится к финишу в еврокубковой зоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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Комментарии (1)
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Тэдэ
23 Января 2022 в 16:38
"Двенадцать стульев" . Глава 37. "Международный Васюкинский турнир".
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