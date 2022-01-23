​Акинфеев: «Конечно, не скучал по Василию Березуцкому»

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА, войдя в тренерский штаб своего брата Алексея. В комментарии для клубной пресс-службы по поводу возвращения Василия высказался капитан команды Игорь Акинфеев.

«Скучал ли по Василию Владимировичу? Нет, конечно. Как он сейчас орёт на тренировках… Думаю, любой тренер позавидует», - высказался Акинфеев.

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» московские «армейцы» отстают на восемь зачётных баллов.

Сезон в Премьер-лиге России возобновится в конце февраля.