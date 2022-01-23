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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев: «Конечно, не скучал по Василию Березуцкому»

23 Января 2022 • 14:48 Комментировать

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА, войдя в тренерский штаб своего брата Алексея. В комментарии для клубной пресс-службы по поводу возвращения Василия высказался капитан команды Игорь Акинфеев.

«Скучал ли по Василию Владимировичу? Нет, конечно. Как он сейчас орёт на тренировках… Думаю, любой тренер позавидует», - высказался Акинфеев.

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» московские «армейцы» отстают на восемь зачётных баллов.

Сезон в Премьер-лиге России возобновится в конце февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Василий Березуцкий
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