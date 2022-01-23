​Скорее всего, Ракицкий уйдёт из «Зенита» - представитель игрока

Действующий трудовой договор между «Зенитом» и Ярославом Ракицким рассчитан до конца текущего сезона. Максим Дудченко, который представляет интересы 32-летнего украинского игрока, высказался о его будущем.

По словам Дудченко для «РБ Спорт», Ракицкий до сих пор не получил предложение о пролонгации трудового договора. Представитель футболиста отметил, что вопрос по новому контракту будет закрыт в ближайшее время.

«Скорее всего, это будет не «Зенит», - заявил Дудченко.

Ярослав Ракицкий выступает за «Зенит» уже три года. За это время украинский защитник провёл за «сине-бело-голубых» 107 матчей. В них Ракицкий записал на свой счёт семь голов и одиннадцать результативных передач.