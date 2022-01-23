​Директор «Рубина» рассказал, вёл ли клуб переговоры с Дзюбой

В зимнее трансферное окно слухи активно связывали Артёма Дзюбу с переходом из «Зенита» в «Рубин». Комментарий на этот счёт дал Олег Яровинский, который является спортивным директором клуба из Казани.

По словам Яровинского для «РБ Спорт», информация о возможном трансфере Дзюбы в «Рубин» является слухами. Казанцы не вели переговоры по этому футболисту.

Действующий контракт 33-летнего Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Всего за питерский клуб нападающий провёл во всех соревнованиях 234 матча. В них Дзюба записал на свой счёт 105 голов и 69 результативных передач на партнёров.