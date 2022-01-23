Будущее Магомеда Оздоева остаётся туманным, ведь действующий контракт 29-летнего полузащитника с «Зенитом» истекает летом. Согласно данным из телеграм-канала «Честность – не порок», питерский клуб готов отпустить Оздоева в январе бесплатно при одном условии. Условие заключается в том, что футболист должен перейти в клуб из-за рубежа. На российские клубы позиция «сине-бело-голубых» не распространяется.

У Магомеда Оздоева есть вариант с московским «Динамо». Столичный клуб предлагает футболисту 1,7 миллиона евро зарплаты ежегодно – такие деньги полузащитнику едва ли предложат где-то в Европе.

«Динамо», как известно, является главным преследователем лидирующего «Зенита» в РПЛ – между командами два очка.