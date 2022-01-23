​Маурисио: «Скучаю по «Спартаку» и по России»

Бывший бразильский игрок «Спартака» Маурисио высказался по поводу московского клуба.

«Скучаю по всем в команде. Скучаю по клубу, по болельщикам, а также по России. Но мы скоро встретимся», - слова Маурисио приводит «Фратрия».

За «Спартак» Маурисио выступал в чемпионском сезоне 2016/2017 на правах аренды. Будучи игроком московской команды, бразилец провёл 11 матчей и даже забил один гол – победный в ворота «Ахмата».

В настоящий момент 33-летний Маурисио играет за «Джохор Дарул» из Малайзии. Эта команда станет соперником «Спартака» на сборах ОАЭ. Матч пройдёт 5 февраля. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.