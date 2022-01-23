​Азмун – Лунёву: «Скоро увидимся, брат»

Летом Сердар Азмун станет одноклубником Андрея Лунёва. Спустя год иранский нападающий пойдёт по пути российского вратаря, перебравшись из «Зенита» в «Байер» на правах свободного агента.

«Движение в правильном направлении», - такими словами Лунёв на своей страничке в «Инстаграме» описал грядущий переход Азмуна в «Байер».

«Скоро увидимся, брат», - ответил Азмун в комментарии к публикации.

Напомним, что Сердар Азмун заключил с «Байером» трудовой договор на пять лет.

Добавим, что Андрей Лунёв является вторым вратарём «Байера». За команду из Леверкузена российский голкипер пока что провёл лишь один матч – в Лиге Европы.