​Смолов поделился впечатлениями от работы под руководством Шварца

Недавно Фёдор Смолов вернулся в «Динамо». Нападающий уже успел принять участие в товарищеском матче на сборах и даже отметиться дублем с пенальти. 31-летний футболист поделился впечатлениями от работы под руководством немецкого тренера Сандро Шварца.

«Видна страсть, с которой Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас своё видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», - слова Смолова приводит пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, что после первой части чемпионата «Динамо» занимает в турнирной таблице второе место. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт всего лишь на два зачётных балла.