​«Капризный, нервный, вспыльчивый»: Орлов охарактеризовал Слуцкого

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» главным разочарованием первой части сезона РПЛ. По словам Орлова, он и не ожидал от казанцев прорыва, но текущее десятое место – это слишком.

Орлов считает, что проблемы «Рубина» могут быть связаны и с главным тренером. По мнению комментатора, Леонид Слуцкий до сих пор не обрёл стабильность и терпение.

«Он капризный, нервный, вспыльчивый», - так охарактеризовал Орлов Слуцкого, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Орлов отметил, что для успешной работы Слуцкому нужна «крыша» в виде авторитетного руководителя. По мнению комментатора, Рустему Сайманову в «Рубине» пока не удаётся решать проблемы так, как это умеет делать Евгений Гинер в ЦСКА.