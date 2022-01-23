​Лунёв рад переходу Азмуна в «Байер»

Вратарь Андрей Лунёв в прошлом году перебрался из «Зенита» в «Байер» на правах свободного агента. Ближайшим летом таким же маршрутом проследует форвард Сердар Азмун, о чём уже было объявлено. Лунёв поделился своими мыслями об этом трансфере.

«Это отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский», - высказался Лунёв для ТАСС.

По словам вратаря, у него нет сомнений в том, что с приходом Сердара Азмуна «Байер» станет сильнее.

Напомним, что слухи также связывали Сердара Азмуна с «Лионом» и «Ювентусом».