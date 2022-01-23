Фарке высказался по поводу оборонительного футбола в РПЛ

Возглавивший «Краснодар» в январе Даниэль Фарке высказался о том, что в Премьер-лиге России многие команды играют от обороны.

«Я не вижу в этом ни проблему, ни возможность. Нам просто надо это принять, ведь мы не можем на это повлиять. Очень хорошо, когда у тебя отличная оборона, но в футболе всё связано между собой. Я говорил много о комбинационном, атакующем футболе, ведении игры, но я не наивный человек. Иначе я бы не выиграл Чемпионшип дважды.

Если противник пытается поставить «автобус», это усложняет ситуацию. Но моё мнение следующее: если команда действительно хочет играть на высоком уровне, она должна создавать моменты против хорошо организованной защиты», - сказал Фарке в интервью для клубного канала «Краснодара» в YouTube.