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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фарке высказался по поводу оборонительного футбола в РПЛ

23 Января 2022 • 09:23 Комментировать

Возглавивший «Краснодар» в январе Даниэль Фарке высказался о том, что в Премьер-лиге России многие команды играют от обороны.

«Я не вижу в этом ни проблему, ни возможность. Нам просто надо это принять, ведь мы не можем на это повлиять. Очень хорошо, когда у тебя отличная оборона, но в футболе всё связано между собой. Я говорил много о комбинационном, атакующем футболе, ведении игры, но я не наивный человек. Иначе я бы не выиграл Чемпионшип дважды.

Если противник пытается поставить «автобус», это усложняет ситуацию. Но моё мнение следующее: если команда действительно хочет играть на высоком уровне, она должна создавать моменты против хорошо организованной защиты», - сказал Фарке в интервью для клубного канала «Краснодара» в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Даниэль Фарке
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