Фарке рассказал о своей философии футбола

Новоиспечённый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью для клубного канала в YouTube поговорил о своей философии футбола. Немецкий специалист выделил три основных пункта: усердная работа, честность, удовольствие.

«Я люблю быть честным, не приемлю тщеславия в раздевалке. Я не верю во всякие психологические игры, когда все критикуют команду, а ты её хвалишь и наоборот. Игроки ценят честность», - сказал Фарке.

«Мы играем для болельщиков и хотим их развлекать. Это игра. Футбол – это часто про контракты, про бизнес, про деньги. Но нужно помнить, что футбол для болельщиков», - высказался немец.