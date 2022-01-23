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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фарке рассказал о своей философии футбола

23 Января 2022 • 09:15 Комментировать

Новоиспечённый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью для клубного канала в YouTube поговорил о своей философии футбола. Немецкий специалист выделил три основных пункта: усердная работа, честность, удовольствие.

«Я люблю быть честным, не приемлю тщеславия в раздевалке. Я не верю во всякие психологические игры, когда все критикуют команду, а ты её хвалишь и наоборот. Игроки ценят честность», - сказал Фарке.

«Мы играем для болельщиков и хотим их развлекать. Это игра. Футбол – это часто про контракты, про бизнес, про деньги. Но нужно помнить, что футбол для болельщиков», - высказался немец.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Даниэль Фарке
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