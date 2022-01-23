Агент Смирнов: «Байер» может забрать Азмуна уже зимой»

В субботу «Байер» объявил о подписании контракта с Сердаром Азмуном. Трудовое соглашение между иранским нападающим и леверкузенским клубом, рассчитанное на четыре года, начинает действовать с сезона 2022/2023. При этом Азмун может переехать в Германию уже зимой. Такой информацией обладает агент Антон Смирнов, представляющий интересы другого игрока «Байера» - Андрея Лунёва.

«Байер» сделал главное - подписал Азмуна. А сейчас «Зенит» может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока», - написал Смирнов в своём телеграм-канале «Честность – не порок».